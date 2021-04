Carnival ist in diesem Jahr bereits um mehr als 30 Prozent gestiegen. So haben sich die Comeback-Aussichten dank der guten verlaufenden US-Impfkampagne deutlich aufhellt. Und auch die Analysten werden für den weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieter zunehmend bullisher. Sowohl Credit Suisse als auch Argus stuften die Carnival-Aktie am Freitag auf "Kaufen" hoch. "Wir sind der Meinung, dass sich das Geschehen weg vom 'Überleben' und hin zu potenziellen Ertragskatalysatoren verlagert", schrieben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...