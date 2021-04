DJ Boeing weist 16 Airlines auf mögliches neues 737-MAX-Problem hin

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Nur wenige Monate nach der Wiederzulassung der Boeing 737 MAX hat der Flugzeughersteller bei einzelnen Maschinen vor einem möglichen Problem mit der Elektrik gewarnt. Boeing rief 16 Kunden auf, das Problem vor einem weiteren Einsatz zu beheben. Man arbeite an dem Problem mit der Flugsicherheitsbehörde FAA, hieß es in einer Mitteilung. Die Kunden bestimmter Baunummern seien informiert und gebeten worden zu prüfen, "dass eine ausreichende Erdung für eine Komponente des elektrischen Stromversorgungssystems besteht".

Erst im Dezember hatte die FAA der Maschine nach einem im März 2019 verhängten Flugverbot eine Wiederzulassung erteilt. Grund für das Flugverbot waren zwei Abstürze mit insgesamt 346 Todesopfern gewesen, die auf ein systemisches Problem mit der Steuerungssoftware zurückgeführt werden mussten.

