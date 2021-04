Einem Medienbericht zufolge soll Impossible Foods mehrere Optionen für den Gang an die Börse prüfen. Der könnte dem Fleischersatz-Startup bis zu zehn Milliarden US-Dollar einbringen. Die Führung von Impossible Foods soll sich mit dem Gedanken tragen, innerhalb der nächsten zwölf Monate an die Börse zu gehen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf anonyme Quellen. Derzeit werde noch geprüft, ob es eine klassische Börsenplatzierung geben soll, oder ob das Unternehmen über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) an die Börse gebracht werden soll...

