Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen? Fragen Sie all die Experten, die in den letzten Jahren mal mehr mal weniger aggressiv einen Crash an den Aktienmärkten vorausgesagt haben - und die alle falsch lagen. Aktuell notieren die wichtigsten Indizes wie der Dow Jones und der S&P500 auf Rekordniveau und der DAX hat sich über der Marke von 15.000 Punkten eingerichtet. Wieder halten Skeptiker die Kurse für aus dem Ruder gelaufen und die Bewertungen zu hoch. In der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...