Weiden (www.fondscheck.de) - Die neue amerikanische Führung macht in den ersten Monaten einen sehr guten Eindruck, so die Experten von Robert Beer Investment.Sehr klares und konsequentes Vorgehen in vielen wirtschaftlichen, aber auch geopolitischen Bereichen schaffe Vertrauen. Insbesondere die Impfgeschwindigkeit und die Pandemiebekämpfung insgesamt schüre Hoffnung und Optimismus und treibe die Konjunktur an. Die Notenbank unterstütze die kräftige wirtschaftliche Erholung weiterhin mit einer sehr expansiven Geldpolitik. Damit entwickele sich die US Wirtschaft wieder zur Lokomotive der Weltkonjunktur. ...

