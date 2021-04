Der erwartete Inflationsschub in den USA im Zuge der wirtschaftlichen Erholung wird aus Sicht des Vizechefs der amerikanischen Notenbank nur von kurzer Dauer sein. Zwar sorgten eine kräftige Nachfrage und mögliche Angebotsengpässe in den nächsten Monaten dafür, dass das Inflationsziel der Federal Reserve von 2 Prozent übertroffen werde, sagte Fed-Vizechef Richard Clarida am Freitag dem Sender Bloomberg ...

