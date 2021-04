ISIN: DE000CBK1001 Berichtigung der Uhrzeit des Beginns der Hauptversammlung

Durch ein Versehen des Bundesanzeigers ist in der am Freitag, den 9. April 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2021 die Uhrzeit des Beginns der Hauptversammlung falsch angegeben. Statt wie fälschlich angegeben um 8.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ) findet die ordentliche Hauptversammlung der Commerzbank Aktiengesellschaft am Dienstag, den 18. Mai 2021, ab 10.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Frankfurt am Main, im April 2021 COMMERZBANK

Aktiengesellschaft - Der Vorstand -