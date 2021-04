Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier der Deutschen Telekom. Durch den Dividendenabschlag in dieser Woche hat sich das Chartbild der T-Aktie leicht eingetrübt. Bei den Verkäufen steht TUI auf dem 1. Platz. TUI braucht offenbar frisches Geld und zapft dafür den Kapitalmarkt an. Das Unternehmen hat angekündigt, bei Investoren eine Wandelanleihe im Umfang von rund 350 Millionen Euro, möglicherweise sogar 400 Millionen Euro zu platzieren.