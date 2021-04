Royal Dutch Shell gab am Donnerstag bekannt, dass mit der Ölförderung im ersten Quartal erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Geld verdient wurde. Eine Belastung stellten jedoch eine Reihe von Winterstürmen in Texas dar, die einen negativen Einmaleffekt auf das Zahlenwerk hatten. In der Zwischenzeit meldeten sich auch zwei Investmentbanken zu Wort.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach dem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.860 Pence (21,50 Euro) belassen. ...

