Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) das eigene Ergebnisziel übertroffen, obwohl ein geplanter Verkauf erst nach Abschluss der Berichtsperiode realisiert werden konnte. Der Analyst hebt zwar das Kursziel an, senkt aber das Rating.

Nach Analystenaussage sei die Bilanz durch Liquiditätszuflüsse im Berichtsjahr recht komfortabel aufgestellt. So habe das Unternehmen zum Jahresultimo 2020 eine Eigenkapitalquote von über 60 Prozent, einen Goldbestand von 3 Mio. Euro, eine Barliquidität von gut 26 Mio. Euro und eine Netto-Cash-Position von mehr als 9 Mio. Euro ausgewiesen. Im März 2021 sei außerdem noch ein Nettomittelzufluss von 5 Mio. Euro aus dem verzögerten Grundstücksverkauf hinzugekommen. Das Hauptaugenmerk liege auf der Stärkung des Cloud Computing durch Zukäufe, womit auch die Voraussetzung für einen möglichen Börsengang der weclapp SE geschaffen werden könne. Organisch solle die gleichnamige ERP-Plattform von der durch die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung ausgelösten Digitalisierungsbeschleunigung sowie der in diesem Jahr vorgesehenen Implementierung erster auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierender Funktionalitäten profitieren. Aktuell sehe GSC auf Basis einer Sum-of-the-Parts-Bewertung den fairen Wert der 3U-Aktie mit 3,15 Euro unterhalb des aktuellen Börsenkurses. In der Folge nennt der Analyst ein Kursziel von 3,15 Euro (zuvor: 2,10 Euro) und senkt das Rating auf "Verkaufen" (zuvor: "Halten").

