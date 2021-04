DJ Altmaier bietet Tesla Hilfe "auf dem kurzen Dienstweg" an

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Verständnis für Teslas Klage über zu lange Genehmigungsverfahren gezeigt und Unterstützung angedeutet. Er teile die Kritik des US-Elektroautobauers über zu viel Bürokratie in Deutschland, sagte Altmaier bei einer digitalen Pressekonferenz. Er sei "selbstverständlich bereit", gemeinsam mit dem Land Brandenburg und Tesla nach Lösungen zu suchen. "Wir haben in den vergangenen Monaten mehr als einmal auch auf dem kurzen Dienstweg Probleme aus dem Weg räumen können."

Altmaier zeigte sich überzeugt, dass dies auch dies uns auch in Zukunft gelingen werde. Er sei auch bereit, die von Tesla zugesagte Investition in eine Gigafactory für Batteriezellentwicklung staatlicherseits zu unterstützen. "Wie auch andere, die in dem Bereich investieren, wünschen wir uns, dass es möglichst wenig bürokratische Hindernisse und Verzögerungen gibt."

Am Mittwoch war die Beschwerde Teslas im Zusammenhang mit einem Verfahren zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und der Bundesrepublik vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bekanntgeworden. Beim Bau des Werks im brandenburgischen Grünheide habe Tesla "hautnah erfahren, dass Hindernisse im deutschen Genehmigungsrecht die notwendige industrielle Transformation und damit die Verkehrs- und Energiewende verlangsamen", schrieb die Firma in einer Stellungnahme zu dem Verfahren. 16 Monate nach Beantragung gebe es noch immer keinen Zeitplan für die Erteilung der endgültigen Genehmigung.

Tesla will bereits ab Juli mit der Produktion in der neuen Gigafactory starten. Geplant sind jährlich bis zu 500.000 Elektroautos.

