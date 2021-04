DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Ruhiger Wochenausklang

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben sich am Freitag bei einem sehr ruhigen Geschäft kaum von der Stelle bewegt. Damit wurden die jüngsten Rally-Gewinne weiterhin verteidigt. Vom Umfeld kamen keine neuen Impulse. Die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für März setzte an den Finanzmärkten keine größeren Akzente, obwohl diese weit stärker als im Vorfeld erwartet gestiegen waren. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.234 Punkte, der Euro-Stoxx-50 rückte um einen Punkt auf 3.979 vor.

Deutsche Post gewannen nach Vorlage vorläufiger Zahlen für das erste Quartal 1,9 Prozent. Der Logistikkonzern hat ein EBIT von 1,9 Milliarden Euro erzielt und die Prognose angehoben. Die DZ Bank ging in ihrer Schätzung nur von einem EBIT von 1,35 Milliarden Euro aus. Die Anhebung der Prognose überraschte daher nicht. Für das Konzern-EBIT wird nun für 2021 ein Wert von deutlich über 5,6 Milliarden Euro angestrebt nach bislang mehr als 5,6 Milliarden. Eine detaillierte Überarbeitung des Ausblicks wird mit Vorlage der Zahlen am 5. Mai präsentiert.

Airbus liefert im März 72 Flugzeuge aus

Airbus zogen um 0,4 Prozent an. Auf den ersten Blick läuft das Geschäft bei Airbus gut. So verwies ein Marktteilnehmer darauf, dass die Auslieferungen im März mit 72 Maschinen deutlich oberhalb der jüngsten Schätzung lagen. Allerdings kommt es nach Aussage eines Analysten auf den Mix an, was die Profitabilität betreffe. Und hier sei die Produktionsrate des A320 im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger, was sich negativ auf die Rentabilität auswirken dürfte.

Für die Aktie von Babcock ging es um 1,6 Prozent nach unten. Als belastend wurde im Handel eine Kreisemeldung in der Financial Times eingestuft, derzufolge Wertberichtigungen von bis zu 700 Millionen Pfund bei dem britischen Rüstungskonzern anstehen könnten. Dieser Schritt könne im Zusammenhang mit dem CEO-Wechsel bei Babcock stehen; auf eine Überprüfung hatte das Unternehmen bereits in dem Zwischenbericht im Januar hingewiesen.

Nachdem es an der Börse bereits am Vortag herumgereicht wurde, hat nun ACS (-0,8%) ihr Interesse am größten italienischen Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia (Aspi) offiziell bekundet. In einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht hieß es, man habe dem italienischen Mehrheitseigner Atlantia (+0,6%) das Interesse mitgeteilt, sich zusammen mit anderen potenziellen Investoren, einschließlich der Cassa Depositi e Prestiti, an der Übernahme der 88-prozentigen Beteiligung an Aspi zu beteiligen. Deren Wert liege zwischen 9 und 10 Milliarden Euro.

Lockdown-Gewinner gesucht

Die Diskussionen um einen weiteren verschärften Lockdown trieben die typischen Pandemie-Gewinner nach oben. Im DAX stiegen Delivery Hero um 2,6 Prozent. Im MDAX zogen Shop Apotheke um 3,1 Prozent an, Zalando um 0,4 Prozent und Hellofresh um 1,4 Prozent. "Trotz der Absage des Corona-Gipfels am Montag ist ein verschärfter Lockdown nicht vom Tisch", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf entsprechende Forderungen. Deshalb investierten Anleger mit Blick auf die kommenden Tage nun in entsprechende Titel. Im TecDAX zogen Teamviewer um 0,9 Prozent an.

Puma gewannen 2,4 Prozent. Jefferies rechnet mit starken Quartalszahlen des Sportartikel-Herstellers. Flatexdegiro legten nach einer Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser gleich um 5,1 Prozent zu. Auf der anderen Seite gaben Tui um 2,2 Prozent nach. Der Touristikkonzern begibt eine Wandelanleihe. Ein solcher Schritt führt in der Regel dazu, dass Investoren die Aktien verkaufen und dafür die Wandelanleihen ins Depot nehmen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.978,84 +1,01 +0,0% +12,0% Stoxx-50 3.372,90 -0,49 -0,0% +8,5% Stoxx-600 437,23 +0,37 +0,1% +9,6% XETRA-DAX 15.234,16 +31,48 +0,2% +11,1% FTSE-100 London 6.915,75 -26,47 -0,4% +7,5% CAC-40 Paris 6.169,41 +3,69 +0,1% +11,1% AEX Amsterdam 713,36 -0,02 -0,0% +14,2% ATHEX-20 Athen 2.156,14 +16,98 +0,8% +11,5% BEL-20 Brüssel 3.941,69 +0,16 +0,0% +8,9% BUX Budapest 43.775,41 -418,75 -0,9% +4,0% OMXH-25 Helsinki 5.022,17 +20,17 +0,4% +9,5% ISE NAT. 30 Istanbul 1.432,45 -19,18 -1,3% -12,4% OMXC-20 Kopenhagen 1.501,13 +13,85 +0,9% +2,5% PSI 20 Lissabon 5.029,88 -12,72 -0,3% +2,4% IBEX-35 Madrid 8.565,80 -72,00 -0,8% +6,1% FTSE-MIB Mailand 24.429,41 -147,10 -0,6% +10,5% RTS Moskau 1.417,77 -22,66 -1,6% +2,2% OBX Oslo 940,14 -1,85 -0,2% +9,5% PX Prag 1.091,83 +3,67 +0,3% +6,3% OMXS-30 Stockholm 2.250,40 +10,00 +0,4% +20,0% WIG-20 Warschau 1.975,11 -5,21 -0,3% -0,5% ATX Wien 3.188,67 -2,71 -0,1% +15,2% SMI Zürich 11.238,52 +31,64 +0,3% +5,0% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:03 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1896 -0,16% 1,1893 1,1907 -2,6% EUR/JPY 130,42 +0,17% 130,13 130,09 +3,4% EUR/CHF 1,1003 -0,10% 1,0999 1,1014 +1,8% EUR/GBP 0,8663 -0,15% 0,8692 0,8668 -3,0% USD/JPY 109,63 +0,33% 109,44 109,28 +6,1% GBP/USD 1,3731 -0,02% 1,3678 1,3735 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,5572 +0,01% 6,5676 6,5591 +0,8% Bitcoin BTC/USD 58.263,50 +1,02% 57.781,50 57.710,46 +100,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,43 59,60 -0,3% -0,17 +22,1% Brent/ICE 63,10 63,20 -0,2% -0,10 +22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.744,78 1.756,50 -0,7% -11,73 -8,1% Silber (Spot) 25,24 25,48 -0,9% -0,23 -4,4% Platin (Spot) 1.203,93 1.234,00 -2,4% -30,08 +12,5% Kupfer-Future 4,05 4,09 -1,1% -0,05 +14,9% ===

