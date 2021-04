Der Anbieter innovativer Technologie für Lernen und Entwicklung (L&D) in Unternehmen, Attensi, realisiert nach dem Erhalt von 26 Millionen US-Dollar von Lugard Road Capital aus New York, DX Ventures und dem bestehenden Anteilseigner Viking Venture nun seine weltweiten Expansionspläne. Vor dem Investment ist Attensi mehrere Jahre lang rasch gewachsen, verzeichnete dabei in Bezug auf die jährlich wiederkehrenden Umsätze eine kumuliert jährliche Wachstumsrate von 63% und realisierte Projekte für einen großen internationalen Blue-Chip-Kundenkreis. Mithilfe der neuen Mittel wird Attensi seine Präsenz in Nordamerika und Europa ausbauen und seine führende Produktsuite und Technologieplattform für gamifizierte Simulationen erweitern.

"Die Lösungen von Attensi ermöglichen Unternehmen eine schnellere, konsistente und bedarfsgerechte Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter mit Resultaten, welche die Möglichkeiten herkömmlicher Methoden wie E-Learning, Video oder Präsenztraining übertreffen. Mit gamifizierten Simulationstrainings haben wir die besten Aspekte der Arbeitsplatzpsychologie mit unserem Fachwissen im Bereich Simulationen und Gamifizierung kombiniert und eine neue Kategorie von Trainingslösungen geschaffen. Unsere gamifizierten Simulationen haben einen erheblichen, konkreten Einfluss auf die zentralen Kennzahlen von Unternehmen", sagte Trond Aas, Mitbegründer und Co-CEO von Attensi. "Diese Finanzierungsrunde ermöglicht die Realisierung unserer ehrgeizigen Wachstumspläne. Mit Lugard Road Capital gewinnen wir einen großen US-Investor, der bei der Weiterentwicklung von SaaS-Unternehmen zu globalen Marken erfahren ist."

Attensi zählt Firmen wie Daimler Mercedes Benz, Circle K, Equinor, BCG und ASDA zu seinen Kunden und ermöglicht die Schulung von Mitarbeitern über immersive 3D-Simulationen ihres Arbeitsplatzes und ihrer Arbeitsabläufe durch die Fusion von Technologie aus der Welt der Videospiele und Erkenntnissen aus der Arbeitsplatzpsychologie. Ende letzten Jahres gab das Unternehmen Pläne zur Weiterentwicklung seiner Technologieplattform sowie die Erschließung neuer Märkte bis Ende 2021 bekannt. Durch das Fundraising von Lugard Road Capital, DX Ventures und Viking Venture können diese Pläne beschleunigt umgesetzt werden.

Anne-Lise Waal, CTO und Co-CEO von Attensi, sagte: "Das sind für uns alle hier bei Attensi spannende Neuigkeiten. Mit der Technologieplattform von Attensi und unserem leistungsstarken No-Code-Toolset können Anwender auf der ganzen Welt gamifizierte High-End-Lösungen ohne Programmiercode erstellen. Diese Investition wird für den weiteren Ausbau unserer cloudnativen SaaS-Plattform und unserer Produktsuite von grundlegender Bedeutung sein. Die Technologieplattform von Attensi wird Unternehmen aller Branchen das nötige Rüstzeug bieten, um der mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter verbundenen Herausforderung zu begegnen. Mit Blick auf unsere aktuellen organisatorischen Expansionspläne wird die Zahl unserer Mitarbeiter von derzeit 120 auf weit über 200 steigen."

Doug Friedman, Partner bei Lugard Road Capital, führte aus: "Es ist uns wirklich eine außerordentliche Freude, in das Team von Attensi und sein Ziel zu investieren, das Lernen und die Entwicklung in Unternehmen mithilfe der Attensi-Lösungen für immer zu verändern und zu verbessern."

Duncan McIntyre, Managing Director bei DX Ventures, meinte: "Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten werden zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für die Leistungssteigerung, Gewinnung und Bindung talentierter Mitarbeiter. Wir freuen uns, Attensi bei seiner Mission zu unterstützen, betriebliche Schulungen wirkungsvoller und ansprechender zu machen."

Eivind Bergsmyr, Partner bei Viking Venture, kommentierte: "Das schnelle Wachstum und die beeindruckende Entwicklung, die während unserer Zeit als Investor bei Attensi gefördert wurden, indem weltweit führende Marken als Kunden gewonnen wurden, war eine spannende Beobachtung. Mit dieser Kapitalerhöhung sind weitere Investoren hinzugekommen, die wir von anderen Portfoliounternehmen von Viking Venture gut kennen, und sie erlaubt es Attensi, die weltweite Expansion in zunehmendem Tempo fortzusetzen."

Gegründet 2012, hat Attensi gamifizierte Simulationstrainings in mehr als 100 Ländern in 20 Sprachen geliefert. Die Lösungen von Attensi werden zur Simulierung menschlicher Interaktionen und Arbeitsprozesse eingesetzt, darunter soziale "Soft Skills", Schulung von Führungskräften, Nutzung von IT-Systemen und alle Formen der Zertifizierung von Personal. Ob mobil, per Desktop oder VR der gamifizierte Simulationsansatz von Attensi ermöglicht Unternehmen eine wirksame, konsistente und bedarfsgerechte Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter, mit allen erforderlichen Daten zur Verfolgung der gewünschten Auswirkungen auf Kennzahlen.

Zu den Kunden von Attensi zählen Blue-Chip-Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie, Finanzdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Produktion, Versand, Offshore und Transport sowie der öffentliche und dritte Sektor. Das Unternehmen mit annualisierten Gesamteinnahmen von derzeit 12 Millionen US-Dollar hat seinen Hauptsitz im norwegischen Oslo sowie Büros in London (Vereinigtes Königreich) und Palo Alto (USA).

Pareto begleitete die Aktienausgabe als Global Coordinator. GCA Altium ist der Global Financial Advisor des Unternehmens und Thommessen begleitete die Transaktion als Rechtsberater.

ENDE

Hinweise für Redaktionen:

Über Attensi

Aufbauend auf den besten Aspekten, die Psychologie, Lernen und Spiele zu bieten haben, bindet das gamifizierte Simulationstraining von Attensi Ihre Mitarbeiter ein bei messbarer Wirkung auf Ihre Kennzahlen. Ob mobil, per Desktop oder VR mit den Lösungen von Attensi eignen sich Ihre Mitarbeiter auf unterhaltsame und spielerische Weise neue Kompetenzen und Verhaltensweisen an. Mit Blick auf Mitarbeiterschulung, Onboarding und die Bindung von Personal erzielen Unternehmen dabei herausragende Ergebnisse.

Attensi hat gamifizierte Simulationstrainings in 20 Sprachen in mehr als 100 Länder geliefert und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Attensi hat seinen Hauptsitz im norwegischen Oslo sowie Büros in London und Palo Alto (USA).

Über Viking Venture

Viking Venture ist ein führender nordischer Software-Investor, der mehr als 3 Mrd. NOK verwaltet. Seit 2001 hat Viking Venture in mehr als 50 nordische Unternehmen mit besonderem Fokus auf der Skalierung von im Bereich Business-to-Business (B2B) Software-as-a-Service (SaaS) tätigen Unternehmen investiert. Viking Venture ist seit 2018 der Hauptinvestor von Attensi.

Über Lugard Road Capital

Lugard Road Capital ist ein mit mehreren Milliarden Dollar ausgestatteter weltweiter Investmentfonds mit Fokus auf börsennotierten und privaten Unternehmen in den Bereichen Internet, Software, Konsumgüter und Technologie.

Über DX Ventures

DX Ventures ist ein Risikokapitalfonds von Delivery Hero. Der Auftrag des Fonds ist die Unterstützung von gründergeführten Unternehmen der nächsten Generation, die eine disruptive Wirkung auf einige der sich am schnellsten verändernden Branchen auf der ganzen Welt haben. Die Investitionsphilosophie setzt auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Gründern, um während des gesamten Lebenszyklus Unterstützung zu bieten und aktiv Werte zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210409005393/de/

Contacts:

Medien:

Steve Maybury steve@opr.co.uk +44 (0)7985774743

Aranda Rahbarkouhi aranda@opr.co.uk +44 (0)7807009347