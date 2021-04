Börse Moderate Gewinne in positivem Umfeld Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem jüngsten Dax-Rekord auch am Freitag keine großen Sprünge gewagt. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Politik Wende: Corona-Regeln werden bundesweit einheitlich Mit bundesweit einheitlichen und verpflichtenden Regeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...