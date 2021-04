DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Regierung streitet über Testpflicht in Unternehmen

In der Bundesregierung bahnt sich ein Streit über die Einführung einer Testpflicht in der Wirtschaft an. Während Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) weiterhin auf Freiwilligkeit setzt, kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine verbindliche Regelung an. Er habe einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorbereitet, erklärte er bei Twitter.

Immobilienangebot in Deutschland geht zurück

Die Zahl der zum Verkauf angebotenen Immobilien in Deutschland ist 2020 zurückgegangen. Nach einer Auswertung des Portals Homeday standen nur noch 508.673 Wohnungen und Häuser zum Verkauf, über 73.000 weniger als im Jahr zuvor, wie der Spiegel berichtet. 2018 waren noch rund 530.000 Objekte auf dem Markt.

Altmaier bietet Tesla Hilfe "auf dem kurzen Dienstweg" an

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Verständnis für Teslas Klage über zu lange Genehmigungsverfahren gezeigt und Unterstützung angedeutet. Er teile die Kritik des US-Elektroautobauers über zu viel Bürokratie in Deutschland, sagte Altmaier bei einer digitalen Pressekonferenz.

EU-Kommission will weitere 1,8 Milliarden Dosen Impfstoff ordern

Die EU-Kommission will weitere 1,8 Milliarden Dosen Impfstoff für die Mitgliedstaaten kaufen. Sie sollten für Auffrischungsimpfungen auch gegen neue Varianten des Coronavirus und Impfungen von Kindern eingesetzt werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Kommissionskreisen. Bestellt werden sollten dabei Impfstoffe der neuartigen mRNA-Technik. Erste Dosen sollten ab diesem Jahr bis zum Jahr 2023 geliefert werden.

Frankreich für EU-weite Mindeststeuer für Unternehmen

Frankreich hat sich für eine EU-weite Mindestbesteuerung von Unternehmen ausgesprochen. Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Freitag in Paris, unter dem französischen EU-Ratsvorsitz im ersten Halbjahr 2022 könnte eine Richtlinie dazu verabschiedet werden. Voraussetzung sei eine vorherige internationale Einigung auf solch eine Steuer auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Queen-Gemahl Prinz Philip ist tot

Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist tot. "Mit tiefer Trauer gibt Ihre Majestät die Königin den Tod ihres geliebten Ehemannes, Seine Königliche Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt", hieß es in einer Erklärung des Buckingham-Palasts. Demnach starb der 99-Jährige "friedlich im Schloss von Windsor". Premierminister Boris Johnson bekundete der Queen und ihrer Familie sein Beileid.

Ukraine schließt Militäroffensive gegen pro-russische Rebellen aus

Trotz wachsender Spannungen mit Russland hat die Ukraine eine Militäroffensive gegen die pro-russischen Rebellen im Osten des Landes ausgeschlossen.

EU nennt erste Gespräche über Wiederbelebung des Atomabkommens "konstruktiv"

Die Europäische Union hat die erste Woche der Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran als "konstruktiv" bezeichnet. Der Vorsitzende des Gesprächsformats und politische Direktor der EU, Enrique Mora, sagte am Freitag, die Gespräche seien "konstruktiv und ergebnisorientiert" verlaufen. Die EU tritt bei den Treffen als Vermittler zwischen den USA und dem Iran auf.

US-Erzeugerpreise steigen im März stärker als erwartet

Der Preisanstieg auf der US-Erzeugerebene hat sich im März fortgesetzt. Die Produzentenpreise erhöhten sich um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Produzentenpreise um 0,5 Prozent und im Januar um 1,3 Prozent gestiegen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Lagerbestände Großhandel Feb +0,6% (PROG: +0,5%)

Kanada März Arbeitslosenquote 7,5% (Feb: 8,2%)

Kanada März Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,0%

Kanada März Beschäftigte +303.100 gg Feb

Kanada März Beschäftigte PROGNOSE: +100.000

Brasilien Verbraucherpreise März +0,93% (Feb: +0,86%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate März +6,1% (Feb: +5,2%)

Mexiko Industrieproduktion Feb +0,4% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Feb -4,5% (PROG: -5,3%) gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.