Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem jüngsten DAX-Rekord auch am Freitag keine großen Sprünge gewagt. Es fehlte an Aufwärtsimpulsen, zumal nach den starken Auftragseingängen für die deutsche Industrie die Produktionsdaten schwach ausgefallen waren. Zugleich warnen Marktbeobachter vor einem möglichen Rückschlag im DAX.Der deutsche Leitindex schloss 0,2 Prozent höher bei 15.234,16 Punkten. Dank des weiterhin positives Aktienumfeldes schaffte das Börsenbarometer damit in der verkürzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...