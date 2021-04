Auch heute an der Börse eher wenig Bewegung - zwar erreichen der Leitindex S&P 500 und der Dow Jones jeweils neue Allzeithochs, aber die Anstiege geschehen derzeit in Zeitlupe. Aber es nun aktuell gibt interessante Zahle Auch heute an der Börse eher wenig Bewegung - zwar erreichen der Leitindex S&P 500 und der Dow Jones jeweils neue Allzeithochs, aber die Anstiege geschehen derzeit in Zeitlupe. Aber es nun aktuell gibt interessante Zahlen über die Geldströme an der Börse - so sind in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...