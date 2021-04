Mit einem soliden Wochengewinn im Rücken schlitterte der DAX heute ruhig ins Wochenende. Der Tagesgewinn betrug 31 Punkte auf 15.234 Punkte. In New York notiert der DJIA aktuell mit 77 Punkten im Plus bei 33.580 Punkten, während der Nasdaq 100 11 Punkte im Plus bei 13.769 Zählern liegt. Insgesamt drücken die wieder zunehmenden Corona-Infektionszahlen auf die Stimmung der Branchen, die von den anhaltenden Lockdown-Maßnahmen besonders betroffen sind. Andererseits sorgen gute Nachrichten über die Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen bei deren Herstellern für Rückenwind.Anzeige:Zu den Titeln, die unter dem aktuellen Sentiment leiden, gehört wenig überraschend auch die Aktie von TUI (DE000TUAG000), die heute 2,18 % auf 4,48 Euro nachgab. Damit ist der Titel wieder, mit auffällig hohen Tagesumsätzen, unter seine umkämpfte Aufwärtstrendlinie gefallen. Daneben dürfte allerdings auch die aufgestockte Emission einer Wandelanleihe auf den Aktienkurs gedrückt haben. Tui hatte diese heute platziert und das Volumen von 350 Mio. Euro auf 400 Millionen Euro aufgestockt. Einige Käufer der Wandelanleihe dürften als Hedge die TUI-Aktie verkauft haben.

