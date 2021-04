Jinksolar gehört zu den führenden Solarunternehmen in China, mit Niederlassungen in Asien, Nordamerika und Europa. Nachdem JinkoSolar am heutigen Freitag seine aktuellen Zahlen veröffentlichte, brach der Kurs allerdings von 33,54 EUR Tageshoch auf 28,71 Tagestief ein. Dabei konnten sich Anleger im Oktober 2020 noch über ein All-Time-High von 69,80 EUR freuen. JinkoSolar...

