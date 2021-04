Die Lage ist schon etwas seltsam bei den Technologiewerten. Der Technologieindex Nasdaq 100 steht kurz vor seinem Allzeithoch und hat dazwischen einen nicht sehr symmetrischen Boden gebildet. Was macht man daraus? Sucht man eine Bodenbildungs-Formation oder spekuliert man darauf, dass sich ein Doppeltop bildet?Sollte Letzteres der Fall sein, sollte das zweite Hoch des Doppeltops nicht höher als das erste liegen. Das erste lag am 16.02.2021 bei 13.878 Punkten, das Tageshoch von heute bislang bei 13.763 Punkten. Es wird also langsam spannend.Was dies für die Entwicklung der Einzelaktien bedeutet, ist bislang noch nicht wirklich klar. Denn niemand kann wirklich wissen, mit welcher relativen Stärke eine Einzelaktie gegen den Index läuft.

