Die Aktie der IQVIA HOLDINGS INC. / IQV (US46266C1053) nahmen wir in unser Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG zum 29.03.2021 neu auf. Darüber und über die anstehende Vollübernahme ihrer bisherigen 60 %-Beteiligung Q2 Solutions, einem Spezialisten für pharmazeutische Biosubstanz-Analysen und -Testungen, von dem verbleibenden Minderheitsaktionär QUEST DIAGNOSTICS (US74834L1008) können Sie auch hier in unserem Wochenbericht mehr lesen.Als international neben der LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS (US50540R4092) größter biopharmazeutischer sowie informationstechnologischer Entwicklungs- und Outsourcing-Dienstleister für alle Phasen einer Medikamentenentwicklung, angefangen von der Substanzforschung und Rezepturbestimmung über die Begleitung durch alle klinischen Testphasen und hieran ggfs. anschließende Zusammensetzungsanpassungen bis hin zur technologischen Zulassungsunterstützung und anschließenden Entwicklung der geeignetsten Marketingkonzepte für neu eingeführte Präparate sowie deren laufendes Kontraindikations-Monitoring bietet IQVIA über ihr weltweit unerreicht ganzheitliches Kernprodukt, das biopharmazeutische Analysesystem IQVIA Connected Intelligence, alle Möglichkeiten, mittels hoch integriertem Einsatz der Künstlichen Intelligenz in allen o.g. Medikamenteneinführungs-Phasen die hiermit z.B. unweigerlich immer stärker verbundenen Substanz-, Studienergebnis-, Rezepturvariations- und Unverträglichkeits- Datenfluten (sog. " Big Data") systematisch zu strukturieren, gezielt auszuwerten und entsprechende optimierte Analysen und Handlungsempfehlungen, z.B. in puncto einer Abwandlung der Rezepturen, Anpassung bzw. Neuformulierung der Indikations- bzw. Kontraindikations-Gebiete, passgenaue Konzipierung von Marketingstrategien oder auch die direkte Formulierungsabänderung von Beipackzetteln hieraus abzuleiten.

