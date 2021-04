Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SmallRig bringt zwei innovative Zubehörteile für die Sony FX3 auf den Markt, die auf der Produktdefinition und den Anwendungsszenarien der neuen Kamera basieren.Die beiden Zubehörteile - ein modularer Halbcage und ein integrierter Vollcage - verfügen über mehrere 1/4"-20-Gewindebohrungen, 3/8"-16-ARRI-Positionierungslöcher, NATO-Schienen und Kaltschuh, um verschiedene Gestaltungsanforderungen zu realisieren. Die integrierte Arca-Swiss-Schnellwechselplatte an der Unterseite des Cage ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Handbetrieb, Stativ, Gimbal und anderen Aufnahmeszenarien. Außerdem unterstützen die Cages die SmallRig-Powerbank-Halterung und die leichte Matte-Box, um eine komplette Aufnahmelösung einzurichten.Sony FX3 modularer Cage: nimmt eine modulare Struktur an, während die obere NATO-Schiene abnehmbar gestaltet ist. Der Cage unterstützt den Original-XLR-Adaptergriff von Sony, die SmallRig-Handheld-Serie, Mikrofone, LED-Leuchten und anderes Zubehör. Mit dem eingebauten Kaltschuh und der 15-mm-Stabklemme kann der Follow-Focus durch den 15-mm- bis 12-mm-Stab montiert werden, um die Aufnahmemobilität der Sony FX3 vollständig zu verbessern.Sony FX3 integrierter Cage: passt sich nahtlos an die Kamera an, um den Schutz zu verbessern. Der Cage ist mit dem SmallRig XLR-Obergriff kompatibel und bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, um beidhändige zu bedienende Kinokameras zu unterstützen.Offizielle Website:https://www.smallrig.com/smallrig-half-cage-for-sony-fx3-3278.htmlhttps://www.smallrig.com/smallrig-cage-for-sony-fx3-cinema-camera-3277.htmlFür Wiederverkäufer:https://www.smallrigreseller.com/authorized-resellerInformationen zu Sony FX3Am 23. Februar hat Sony offiziell die Vollformat-Kinokamera FX3 vorgestellt, die derzeit kompakteste Kinokamera von Sony. Sie ist mit einem back-illuminated Exmor R CMOS-Sensor im Vollformat ausgestattet, der Autofokus ermöglicht und den Kreativen eine exzellente filmische Textur präsentiert.Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2009 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Ausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit gut unterstützt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1483667/SmallRig_SonyFX3.jpgPressekontakt:Clement Liu+86-17875304101liuzhuopeng@smallrig.com+86-755 2828335Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/4885422