DJ BDI rechnet 8,5 Prozent Exportwachstum in diesem Jahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet mit einem starken Exportwachstum in diesem Jahr. "Die anziehende Nachfrage in Asien, aber auch in Nordamerika ist kurzfristig ein Segen, weil sie unsere Ausfuhren ankurbelt", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der BDI rechnet inzwischen mit einem Exportwachstum von 8,5 Prozent in diesem Jahr, vor wenigen Monaten sind unsere Ökonomen noch von sechs Prozent ausgegangen."

Russwurm warnte allerdings, langfristig könnte die schnelle Erholung Chinas und der USA die Position deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb schwächen. "Deutschland muss deshalb schneller werden bei der Eindämmung der Pandemie", sagte er. "Wenn die Risikogruppen durchgeimpft sind, ist bei der Impfreihenfolge Pragmatismus gefragt."

