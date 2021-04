London (ots/PRNewswire) - Die TBD Media Group freut sich, die jüngsten Neuzugänge in ihre hochmoderne Global Thought Leaders-Kampagne bekannt zu geben. Dieses Projekt stellt Unternehmen ins Rampenlicht, die neue technologische Fortschritte effektiv nutzen, um ihre Branchen fit für die Zukunft zu machen.Die Sphären von Wirtschaft und Industrie verschieben sich ständig. Innovationen, die einst als revolutionär und exklusiv galten, werden zum Status Quo, und die Bedürfnisse des Marktes entwickeln sich weiter, um dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit zu entsprechen und das Potenzial der sich stetig weiterentwickelnden Technologien zu nutzen.Erfindungspotential ist in mehreren Sektoren vorhanden, und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse: Die Industrie muss umweltfreundlicher werden, und die Unternehmen müssen durch innovative Methoden und Führungsstile nachhaltiger werden - wobei die Verringerung der CO2-Emissionen Priorität hat. Modelle und Lösungen in den Bereichen Wellness und Gesundheitswesen müssen mit den neuesten technologischen Fortschritten optimiert werden. Ebenso muss das Potenzial der Technologie bei der Bekämpfung lebensbedrohlicher Erkrankungen wie Krebs sowie bei Initiativen zur Gewährleistung einer lebenswerten Welt in der Zukunft berücksichtigt werden. Unternehmen, die sich mit diesen vielfältigen und entscheidenden Anliegen befassen, werden in der Global Thought Leaders-Kampagne vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Führungsstil, den diese Unternehmen ihrer jeweiligen Branche demonstrieren, und darauf, wie ihre Arbeit unsere heutige Welt verändern wird.Mittels hochwertiger und maßgeschneiderter Dokumentarfilme bietet diese Aktion einen exklusiven Einblick in die neuen und transformativen Methoden und Innovationen führender Unternehmen, die daran arbeiten, den globalen Dialog zu den dringendsten Themen unserer Welt zu verändern.Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group, erklärt: "Die Welt wird immer vor Problemen der einen oder anderen Art stehen. Doch wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, stellen wir fest, dass führende Köpfe und Wegbereiter immer den Mut und den Fähigkeiten mit sich gebracht haben, die notwendig sind, um etwas in der Welt zu bewirken und Lösungen anzubieten. Das ist heute nicht anders, und wir haben das Privileg, solchen Wegbereitern die Möglichkeit zu geben, sich auf wirkungsvolle Weise mit dem globalen Diskurs auseinanderzusetzen."Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:Tungsram Operations (https://www.globalthoughtleaders.org/lighting-the-way-to-sustainability/), Telemecanique Sensors (https://www.globalthoughtleaders.org/optimised-autonomy/), Jesa SA (https://www.globalthoughtleaders.org/beyond-high-performing-bearing-solutions/),Elekta (https://www.globalthoughtleaders.org/a-united), (https://www.globalthoughtleaders.org/a-united)Fine Hygienic Holding (FHH) (https://www.globalthoughtleaders.org/fine-hygienic-holding-fhh-influencing-consumers-the-right-way/), Evercare Group (https://www.globalthoughtleaders.org/the-healthcare-company-with-a-global-reach/), GEODIS (https://www.globalthoughtleaders.org/leading-sustainable-logistics/),Ivoclar Vivadent (https://www.globalthoughtleaders.org/ivoclar-vivadent-we-all-smile-in-the-same-language/)Informationen zu Global Thought LeadersDas Global Thought Leaders-Projekt zeigt, wie Unternehmen heute die Welt von morgen gestalten. Diese durchdachte und aufschlussreiche Dokumentationsreihe informiert die Geschäftswelt darüber, wie Innovation für Transformation und Wachstum genutzt werden kann, von der digitalen Transformation bis zur industriellen Innovation. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com.Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyMarketingleiterinTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1484157/Global_Thought_Leaders.mp4Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136020/4885444