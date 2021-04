Autowerte sind seit Monaten auf der Überholspur. Vor allem VW sorgt für Furore. Nach dem "Power Day" setzte die VW-Aktie zum Höhenflug an. Ist das Papier noch kaufenswert oder sollten Anleger lieber auf die Porsche Automobil Holding setzen?Außerdem gibt es in der neuen Sendung Futter für das 80-Prozent-Depot. Walt Disney kämpft zwar mit den Folgen der Corona-Krise. Die Anleger störte das in den vergangenen Monaten aber nur wenig.Für Freunde exotischer und spekulativer Investments ist auch etwas ...

