DJ IPO/Biotech-Startup Vaccitech beantragt US-Börsengang

Von Jenny Strasburg

LONDON (Dow Jones)--Das Biotech-Startup, das hinter dem gemeinsam von Astrazeneca und der Universität Oxford entwickelten Impfstoff gegen Covid-19 steht, hat am Freitag bei den US-Behörden einen Antrag auf einen Börsengang gestellt. Die Vaccitech plc erklärte in einer Wertpapieranmeldung, dass es plant, die Technologie, die dem Impfstoff zugrunde liegt, für die Entwicklung von Behandlungen gegen Prostatakrebs, Hepatitis B und das humane Papillomavirus zu nutzen.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen plant eine Notierung an der New Yorker Nasdaq unter dem Tickersymbol VACC. Das Unternehmen wurde von zwei Wissenschaftlern aus Oxford gegründet, die bei der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs mitgewirkt haben und die Vaccitech 2016 aus der Universität ausgegründet haben, mit dem Ziel, Laborentdeckungen in kommerzielle Produkte umzusetzen.

Vaccitech strebt eine börsennotierte Bewertung von rund 700 Millionen Dollar an, wobei die Geldgeber schätzen, dass das Unternehmen bis zum Jahresende 1 Milliarde Dollar wert sein könnte, wie das Wall Street Journal letzten Monat berichtete. Das Unternehmen hat vor kurzem 168 Millionen Dollar an neuen Mitteln als Schritt in Richtung eines Börsengangs erhalten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2021 03:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.