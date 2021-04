Alibaba (WKN: A117ME) wird oft als solide langfristige Investition in Chinas boomenden Tech-Sektor angesehen. Das Unternehmen besitzt die größten E-Commerce- und Cloud-Infrastruktur-Plattformen des Landes, sein Ökosystem erstreckt sich über den Werbe-, Medien-, Internetsoftware- und Spielemarkt. Derzeit erzielt es durchweg zweistellige Umsatz- und Gewinnzuwächse. Dennoch hat Alibaba in den letzten sechs Monaten fast ein Fünftel seines Marktwertes verloren, da die Aufsichtsbehörden in China und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...