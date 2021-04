Nur wenige Branchen werden in den nächsten zehn Jahren so viele Veränderungen erleben wie die Gesundheitsbranche. Bis 2030 wird jeder Baby-Boomer über 65 Jahre alt sein, womit einer von fünf Amerikanern das Rentenalter überschritten haben wird. Diese massive demografische Verschiebung, gepaart mit Fortschritten in der Genomik und der Digitalisierung, wird wahrscheinlich die Relevanz medizinischer Versorgung weiter befeuern. Eines scheint sicher: Das Streben nach niedrigeren Kosten, einem besseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...