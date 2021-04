Der Skoda Enyaq iV bietet hohe Reichweite und viel Platz - zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Wir waren vorab mit einem der wohl interessantesten Elektroautos des Jahres unterwegs. Inzwischen haben die meisten Autobauer verstanden, dass die Zukunft in der Elektromobilität liegt. Dementsprechend groß ist inzwischen die Auswahl an Elektroautos. Allerdings sind die meisten von ihnen entweder Kleinwagen (Renault Zoe, VW ID.3, BMW i3 etc.) oder im Premium-Bereich (Mercedes-Benz EQC, Audi E-Tron, Porsche Taycan etc.) angesiedelt. Damit sind sie für die breite Masse und ...

