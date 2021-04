Mit dem zunehmenden Erfolg der US-Impfkampagne kehrt auch wieder zunehmend Leben in das amerikanische Spielerparadies Las Vegas zurück. Demnach schätzen Experten, dass die Auslastung der Hotels an den Wochenenden bereits wieder rund 95 % des normalen Niveaus ausmacht. Zudem dürfte die Auslastung im gesamten März rund 63 % bis 70 % betragen haben, während die Analysten im Durchschnitt lediglich mit einer Rate von 60 % gerechnet haben. Für den Unterhaltungskonzern Caesars Entertainment (US12769G1004), der zahlreiche Casinos, Hotels und Golfclubs unter anderem in Las Vegas, Reno, Atlantic City sowie in weiteren Bundesstaaten betreibt, sind diese Nachrichten als äusserst positiv einzustufen.

