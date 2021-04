Intellia Therapeutics (NTLA): Durchbruch bei der CRISPR / Cas9-Technologie? >>> PULLBACK-SETUP <<<

Heilung seltener onkologischer und immunologischer Krankheiten mit Gentherapie von Intellia Therapeutics (NTLA) bald möglich?

Symbol: NTLA ISIN: US45826J1051

Rückblick: Das Wertpapier des Biotechnologieunternehmens konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 167 Prozent zulegen. Der jünste Rücksetzer per Bullenflagge testete die 20-Tagelinie am Freitag ganz kurz, der Tagesschlusskurs notierte aber darüber.

Chart vom 06.04.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 70.64 USD











Meinung: Womöglich hat die Entwicklung rund um die mRNA-Impfstoffe von Moderna, Biontech und Curevac die Phantasien der Anleger geweckt, dass die Technologie auch für andere medizinische Anwendungen geeignet sein könnte. Die fundamentalen Daten sind in diesem Fall nicht sehr aussagekräftig, da die Kurse in dieser Branche in erster Linie auf Studienerfolge und Zulassungen beziehungsweise entsprechende Gerüchte reagieren. Der hohe Short-Float-Anteil von 16.53 Prozent könnte die Kursentwicklung beschleuingen, sobald es in Richtung Norden geht.

Mögliches Setup: Die nächsten Quartalszahlen gibt es erst am 27. Mai, wobei bei Biotech-Werten Überraschungen jederzeit möglich sind. Daher sollten wir unser Engagement im Verhältnis zur Depotgröße klein halten und eng absichern. Wir warten auf das Trigger-Signal in Form des Überschreitens des Tageshochs vom Freitag.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NTLA.

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2021

