Nidec hat am Freitag ein neues Büro in der serbischen Stadt Novi Sad eröffnet und baut zwei neue Fabriken. Diese werden Teil eines größeren Netzwerks, das Nidec an die Spitze des globalen Elektroauto-Marktes bringen soll. Bis zu zehn Milliarden US-Dollar will der japanische Zulieferer bis 2025 in das Geschäft mit E-Motoren investieren. Damit will das Unternehmen laut Aussagen des CEO Shigenobu Nagamori ...

