Deutschland bemüht sich, während die USA bereits im Eiltempo impft. Nach eigenen Angaben wurden in den USA bereits ein gutes Viertel der Bevölkerung vollständig geimpft. Joe Biden selbst hat versprochen, dass bis Ende Mai allen Erwachsenen ein Impfangebot gemacht werden könne. Aber das reicht nicht: Auch Kinder sollen den Impfstoff erhalten.Passender Impfstoff für Kinder fehlt nochAnzeige:Dazu wird allerdings ein passender Impfstoff benötigt, bislang liegt genau hier das allgemeine Problem. In Deutschland sowie den USA ist der Impfstoff von BioNTech (US09075V1026) und Pfizer (US7170811035) bereits für Personen ab 16 Jahren zugelassen. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil forderte dahingehend, dass die Regierung auch für Kinder und Jugendliche vorsorgen müsse, da es auch in dieser Altersgruppe genügend Personen gäbe, welche durch Vorerkrankungen besonders gefährdet sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...