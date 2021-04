Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Adidas (DE000A1EWWW0) gehörte im vergangenen Monat zu den Topwerten im DAX. Am Freitag schloss der Kurs bei 280 € pro Anteil und nähert sich langsam dem Vor - Corona - Niveau von 313 € wieder an. Auch wenn der Umsatz dieses Jahr mit 19,84 Milliarden Euro um 3,8 Milliarden geringer ausfiel als im Vorjahr, zahlt das Unternehmen wieder eine Dividende von 1,07 % pro Anteil. Mit einem KGV von 29 im Rekordjahr 2019 liegt das Unternehmen im oberen Mittelfeld des DAX. Allerdings ist die Aktie damit im Vergleich zur Konkurrenz von Nike und Puma günstig bewertet.Anzeige:Adidas will in diesem Jahr 17 Millionen Schuhe aus recycelten Plastikabfällen von Stränden und Küstenabschnitten produzieren. Außerdem sollen diese ohne Klebstoffe verschweißt werden und können so wieder komplett wiederverwertet werden. Die ökologische Zukunftsausrichtung scheint den Börsianern zu gefallen und kann das Image des Unternehmens wieder aufpolieren. Dieses musste stark leiden, da Adidas eines der ersten Unternehmen im März 2020 war, die einen Kredit von der Bundesrepublik forderten und gleichzeitig die Angestellten nur noch geringfügig entlohnt hatten. Die Tatsache, dass Adidas das Jahr 2020 mit einem Gewinn von 470 Millionen Euro beenden konnte, heizte die Gemüter von Gewerkschaften und Angestellten zusätzlich an und sorgte für Unmut.

