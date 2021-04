Auch nach der jüngsten Rekordjagd haben Dax, Dow Jones & Co. Experten zufolge noch Luft nach oben. "Zwar sind Aktienbörsen den realwirtschaftlichen Entwicklungen in der Regel einige Monate voraus, haben also bereits einen Großteil der wirtschaftlichen Erholung nach der globalen Corona-Rezession eingepreist", sagt Carsten Mumm, Chef-Analyst der...

Den vollständigen Artikel lesen ...