DJ Heil will schnell Testpflicht am Arbeitsplatz einführen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Corona-Testpflicht für Unternehmen in ganz Deutschland über eine Verschärfung der Arbeitsschutzverordnung in der nächsten Woche durchsetzen. Heil sagte der Bild am Sonntag: "Alle müssen jetzt ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten, auch die Arbeitswelt. Um die zu schützen, die nicht von zu Hause arbeiten können, brauchen wir flächendeckend Tests in den Betrieben."

Eine Untersuchung der Regierung hat ergeben, dass derzeit 60 Prozent der Firmen ihre Mitarbeiter testen. "40 Prozent der Beschäftigten bekommen keine Testangebote vom Arbeitgeber. Deshalb müssen wir die Wirtschaft verpflichten, den Beschäftigten einfach und unbürokratisch Testangebote zu machen. Denn Testen schützt die Beschäftigten und hält die Betriebe offen", sagte Heil. "Ich will, dass wir das am Dienstag in der Bundesregierung beschließen."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich bislang gegen eine Corona-Testpflicht in Unternehmen ausgesprochen. Die Wirtschaftsverbände sperren sich gegen obligatorische Tests mit dem Argument mangelnder Verfügbarkeit und organisatorischer Schwierigkeiten, aber auch unter Verweis auf die Kosten von bis zu 10 Milliarden Euro.

April 11, 2021 02:23 ET (06:23 GMT)

