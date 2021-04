DJ Laschet verlangt schnelle Entscheidung über Kanzlerkandidatur

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet verlangt eine schnelle Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien. "Wenn ich die Stimmung in der Breite der CDU berücksichtige, sollte die Entscheidung sehr zügig fallen", sagte Laschet der Bild am Sonntag. Eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur soll nach Laschets Willen aber nicht bereits an diesem Sonntag bei der Klausur der Spitze der Unionsbundestagsfraktion fallen.

Zugleich brachte Laschet den CSU-Vorsitzenden Markus Söder mit Foulspielen in Verbindung. Über den unionsinternen Machtkampf zwischen den Parteichefs sagte Laschet: "Bei mir werden Sie keine Sticheleien, Schmutzeleien oder Ähnliches feststellen. Das ist nicht mein Stil. Die Pandemie ist zu ernst für parteipolitische Spielchen."

Mit dem Wort "Schmutzeleien" erinnerte Laschet daran, dass der ehemalige CSU-Vorsitzende Horst Seehofer seinem damaligen Rivalen Söder 2012 "Schmutzeleien" vorgeworfen hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2021 02:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.