Baierbrunn (ots) - Während Erwachsene derzeit gegen das Corona-Virus immunisiert werden, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen darüber, wann es auch einen Impfstoff für jüngere Kinder geben wird. Die meisten der in Deutschland verfügbaren Impfstoffe sind bisher nur für Erwachsene zugelassen - nur einer eignet sich für Jugendliche im Alter ab 16 Jahren. "Kinder sind schon aus ethischer Sicht nicht für frühe klinische Testungen geeignet, denn natürlich möchte man schwerwiegende Nebenwirkungen ausschließen", erklärt Kinderärztin Dr. Claudia Saadi, selbst Mutter von drei Kindern, im Apothekenmagazin "Baby und Familie".



Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe sind jedoch eine wichtige Voraussetzung, um das Mittel für eine bestimmte Altersklasse zuzulassen. Einige Herstellerfirmen haben mittlerweile schon begonnen, ihre Impfstoffe an Minderjährigen zu testen, berichtet Saadi in "Baby und Familie". Die Resultate dazu stehen noch aus.



Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 04/2021 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele relevante Gesundheits-News gibt es zudem unter https://www.baby-und-familie.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/babyundfamilie.de/) und Instagram (https://www.instagram.com/babyundfamilie/).



Pressekontakt:



Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4885749

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de