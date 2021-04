Viele Menschen meiden Aktien oder den DAX, weil sie starke Kursschwankungen fürchten. Doch wer sich einmal die langfristige Entwicklung vieler großer Indizes genauer ansieht, kommt eindeutig zu dem Ergebnis, dass diese Angst nur kurzfristig begründet ist. Märkte brechen regelmäßig ein So ist beispielsweise der DAX 1998 schnell eingebrochen. Doch schon im Jahr darauf stand er wieder höher. Von 2000 bis 2003 folgte der nächste starke Einbruch um 72,7 %. Wer also zum Hoch 2000 eingestiegen, hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...