München (ots) - Der zweite Film der ARD-Degeto-Reihe war nach der Tagesschau meistgesehene Sendung am gestrigen Samstag6,02 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 18,7 Prozent, sahen gestern Abend "Hartwig Seeler - Ein neues Leben". Damit konnte sich der zweite Teil der ARD-Degeto-Reihe direkt nach der "Tagesschau", die allein im Ersten 8,51 Mio. Zuschauer (MA 27,2 Prozent) eingeschaltet hatten, als meistgesehene Sendung platzieren. "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" steht noch sechs Wochen lang in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.Matthias Koeberlin spielte einen introvertierten Privatdetektiv, der von einer jungen Polizistin - verkörpert von Emily Cox - beauftragt wird, ihr beim Untertauchen in ein neues Leben zu helfen. Neben Matthias Koeberlin und Emily Cox waren Lasse Myhr, Maximilian Brauer, Maximilian Grill, Monika Lennartz u.v.a. zu sehen."Hartwig Seeler" setzt seine Arbeit als Privatdetektiv fort: Die Dreharbeiten für den dritten Film mit Matthias Koeberlin in der Hauptrolle sind für den Herbst 2021 geplant."Hartwig Seeler" ist eine Produktion der Hager Moss Film (Produzentin: Kirsten Hager, Producerin: Cosima Maria Degler) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Der preisgekrönte Regisseur Johannes Fabrick schrieb erneut auch das Drehbuch, die Kamera führte Helmut Pirnat. Gedreht wurde vom 29. Oktober bis 2. Dezember 2019 auf der Mittelmeerinsel Gozo (Malta) und in München. Die Redaktion lag bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).Pressekontakt:Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel. 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deKerstin Fuchs, ARD DegetoTel. 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deGitta Deutz, pr agentur deutzTel. 0172/2079810, E-Mail: pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4885850