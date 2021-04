EURUSD hat in seiner Aufwärtsrally weiteres Potential. Bei den FX-Paarungen USDCAD und USDCHF hingegen sieht es nicht so bullisch aus. Hier scheint der Markt eher die Downside zu bevorzugen. Was Sie aus den Big Pictures lesen können, erfahren Sie in den folgen Zeilen. Die Details für die kurzfristigen Bewegungen verrät Ihnen unser Marktexperte Mike Seidl morgen Früh um 8:30 Uhr in unserer exklusiven Live-Besprechung. EURUSD weiterhin im Rallymodus ...

