Der legendäre Investmentstar Warren Buffett übernahm 1965 die ehemalige Textilfirma Berkshire Hathaway und machte daraus in den nachfolgenden Jahren ein Beteiligungsimperium. Am vergangenen Freitag kostete eine Berkshire-A-Aktie sage und schreibe 400.000 Dollar. Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.Buffett hat im Schnitt 14,86 Dollar pro Berkshire-Aktie bezahlt. Als er 1965 die vollständige Kontrolle über Berkshire übernahm, kostete die Aktie rund 19 Dollar an der Börse. Ausgehend von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...