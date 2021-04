Schon im Vorfeld war in den Medien Stimmung gemacht worden: "Tausende Corona-Leugner der "Querdenker"-Bewegung werden am Samstag in Stuttgart erwartet." Aber nicht einmal der Oberquerdenker und Demo-Organisator Michael Ballweg leugnet Corona.

Der Beitrag Die Medien und die Stuttgarter "Corona-Demo" erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...