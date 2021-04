Eins ist klar, wer in den letzten Jahren in Tesla (US88160R1014) investierte, der hat damit nicht viel falsch gemacht und konnte in der Regel hohe Gewinne einfahren. Um den amerikanischen Automobilbauer ist ein regelrechter Hype entstanden. Der Kurszuwachs der Tesla-Aktie lag in den vergangenen drei Jahren bei fulminanten 1100 %. Mit einer Marktkapitalisierung von 546,8 Milliarden Euro liegt man auf Platz 1 der wertvollsten Autobauer des Planeten (Platz 2: Toyota (JP3633400001) mit einer Marktkapitalisierung von 180,5 Mrd. Euro).Anzeige:Neben den guten Zukunftsaussichten im Bereich Elektromobilität begeistert die Anleger auch der mittlerweile schon zur eigenen Marke gewordene Name Elon Musk, denn man wird das Gefühl nicht los: "Alles was der Tech-Visionär und Tesla-Gründer anpackt, wird zum Erfolg". Sein erstes Unternehmen gründete Musk im Jahr 1995 zusammen mit seinem Bruder Kimbal. Das Dotcom-Unternehmen Zip2, welches Verlagen eine Software-basierte Lösung für Online-Stadtführungen anbot, brachte Musk beim Verkauf an den Computerhersteller Compaq vier Jahre nach dessen Gründung 22 Millionen US-Dollar ein. Dieses Geld verwendete der frisch gebackene Millionär im Jahr 1999 für die Gründung des Online-Bezahldienstes X.com, aus dem sich nach einer Fusion PayPal (US70450Y1038) entwickelte. PayPal wuchs schnell zum größten Online-Bezahlsystem der Welt und machte Elon Musk zum Milliardär. Anstatt sich auf dem Erfolgen auszuruhen, arbeitet Musk aber unermüdlich an seinen für viele Menschen größenwahnsinnig erscheinenden Visionen weiter. Zu seinen aktuellen Projekten zählen neben Tesla: SpaceX, Starlink, Neuralink, The Boring Company und SolarCity. Für viele Anleger stellt sich die Frage, wie sie am Erfolgsgaranten Musk mitverdienen können.

