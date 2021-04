DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/10. und 11. April 2021

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Volkswagen und Ford können auf US-Batteriefabrik bauen

Die südkoreanischen Batteriehersteller SK Innovation und LG Energy haben einen Rechtsstreit beigelegt, der eine 2,6 Milliarden Dollar teure Fabrik bedroht hatte, die SK Innovation im US-Bundesstaat Georgia baut. Die Fabrik soll Volkswagen und Ford mit Batterien für Elektrofahrzeuge beliefern. Die beiden südkoreanischen Firmen teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass alle rechtlichen Streitigkeiten über Batterien in den USA beendet sind.

Bayer-Krebsmittel in Kombination bei Lymphomen sehr wirksam

Bei der Behandlung von Lymphdrüsenkrebs mit dem Standardmedikament Rituximab lässt sich das progressionsfreie Überleben um knapp 8 Monate verlängern, wenn Patienten zusätzlich den Bayer-Wirkstoff Copanlisib erhalten. Das zeigt die Auswertung der klinischen Phase-III-Studie Chronos-3 mit 458 Patienten, die Bayer am Samstag bei einer Fachtagung vorstellte.

Vodafone kritisiert Glasfaserstrategie der Telekom

Der Telefonkonzern Vodafone Deutschland wirft der Deutschen Telekom vor, mit ihrer groß angekündigten Glasfaseroffensive vorrangig in Konkurrenz zum Kabelnetz von Vodafone in den Städten zu treten - anstatt Versorgungslücken auf dem Land zu schließen. "Ich sehe kritisch, dass die Telekom 80 Prozent der Gigabit-Leitungen dort bauen will, wo wir längst mit dieser Bandbreite vertreten sind", sagte Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter der Rheinischen Post.

Biotech-Startup Vaccitech beantragt US-Börsengang

Das Biotech-Startup, das hinter dem gemeinsam von Astrazeneca und der Universität Oxford entwickelten Impfstoff gegen Covid-19 steht, hat am Freitag bei den US-Behörden einen Antrag auf einen Börsengang gestellt. Die Vaccitech plc erklärte in einer Wertpapieranmeldung, dass es plant, die Technologie, die dem Impfstoff zugrunde liegt, für die Entwicklung von Behandlungen gegen Prostatakrebs, Hepatitis B und das humane Papillomavirus zu nutzen.

Freenet verspricht künftig "hohe Ausschüttung"

Freenet sitzt nach dem Verkauf der Beteiligung am Schweizer Mobilfunknetzbetreiber Sunrise auf einer prall gefüllten Kasse, übt sich aber bei möglichen Zukäufen in Zurückhaltung. Finanzvorstand Ingo Arnold unterstrich im Interview mit der Börsen-Zeitung "die Möglichkeit einer hohen Ausschüttung je Anteilschein auch in der Zukunft". Da durch den laufenden Aktienrückkauf die Zahl der Papiere sinke, gehe er davon aus, dass "eine zum Jahr 2020 vergleichbar hohe Dividende je Aktie auch ohne den Mittelzufluss von Sunrise zu leisten sein wird".

China verhängt Rekordstrafe von 2,8 Mrd Dollar gegen Alibaba

Chinas Wettbewerbsbehörde hat eine Strafe in Rekordhöhe von umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar gegen den Onlinekonzern Alibaba verhängt, weil dieser seine marktbeherrschende Stellung gegenüber Konkurrenten und Händlern auf seinen E-Commerce-Plattformen missbraucht haben soll. Als Teil der Strafe verlangte die Regulierungsbehörde, dass Alibaba innerhalb der nächsten drei Jahre eine umfassende Überarbeitung seines Geschäftsbetriebs durchführt und einen "Bericht zur Selbstprüfung der Compliance" vorlegt.

Tourismusbuchungen für Sommer brechen um drei Viertel ein

Die deutsche Tourismusbranche steht angesichts der Pandemie vor dem nächsten schwierigen Jahr. Die Buchungen für 2021 seien deutlich schlechter als die schon schlechten Zahlen vom Vorjahr, sagte Michael Frenzel, Chef des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, der Welt am Sonntag. "Für die Sommersaison liegen die Buchungen gemessen am Umsatz um 76 Prozent unter den Zahlen im Vorjahreszeitraum."

