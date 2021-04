München (ots) - Moderation: Frank PlasbergAus aktuellem Anlass ändert "hart aber fair" das Thema.Das neue Thema: Showdown der Kandidaten - verstolpert die Union das Kanzleramt?Die Gäste werden später bekannt gegeben.Laschet oder Söder - die Union entscheidet über die Kanzlerkandidatur. Wie erfolgreich kann ein Kandidat sein, dessen Kür schon so holprig abläuft? Und wer ist groß genug, um aus dem Schatten von Angela Merkel treten zu können?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4886009