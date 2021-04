Prognosen für zukünftiges Wachstum der Beyond Meat-Aktie wurden durch strategische Partnerschaften mit McDonald's, Pepsi und der Unternehmensgruppe Yum! Brands befeuert. Sollten Anleger nun zuschlagen?? Eröffnung eigener Produktionsstätte in China ? Aggressive Investitionen für 2021 angekündigt ? Papier konnte hohe Erwartungen nicht erfüllenDie am 25. Februar 2021 veröffentlichten Zahlen des Herstellers für Fleischersatzprodukte Beyond Meat für das vierte Quartal des abgelaufenen ...

