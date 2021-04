Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Wer schläft, sündigt nicht. Außerdem ist Schlaf gut für unsere Gesundheit, und Petra Terdenge kennt einen weiteren Grund, warum wir nachts ausgiebig schlummern sollten:Sprecherin: Wenn wir genug schlafen, kann es leichter für uns sein, abzunehmen oder schlank zu bleiben. Näheres weiß Marlen Schernbeck von der Apotheken Umschau:O-Ton Marlen Schernbeck 24 sec."Sehr gut belegt ist, dass wer wenig schläft im Schnitt mehr wiegt und mit größerer Wahrscheinlichkeit übergewichtig ist. Denn wenn man unausgeruht ist, greift man häufiger zu ungesundem Essen mit viel Fett und Zucker. Im Umkehrschluss deuten einige Studien darauf hin, dass es beim Abnehmen helfen kann, auf ausreichend Schlaf zu achten. Aber hier braucht es noch weitere Untersuchungen."Sprecherin: Auch die richtige Ernährung spielt eine Rolle. Bestimmte Lebensmittel wirken sich positiv auf unseren Schlaf aus:O-Ton Marlen Schernbeck 19 sec."Studien deuten an, dass insbesondere die mediterrane Ernährungsweise guten Schlaf fördern soll. Dazu gehören zum Beispiel viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte und Fisch. Wer sich so ernährt, konnte laut Studien leichter einschlafen und insgesamt besser durchschlafen."Sprecherin: Auf der anderen Seite sollten wir bestimmte Nahrungsmittel meiden oder zumindest nicht zu viel davon essen:O-Ton Marlen Schernbeck 19 sec."Zum Beispiel Fertigprodukte, Zucker oder stark verarbeitete Kohlenhydrate. Insgesamt wird auch empfohlen, nicht ständig über den Tag verteilt zu snacken, sondern sich auf drei Mahlzeiten zu konzentrieren. Denn so bleibt der Blutzuckerspiegel eher stabil und das wird wiederum mit einem besseren Schlaf verknüpft."Abmoderation: Wer abends schlecht einschlafen kann, sollte ab der Mittagszeit Koffein meiden, rät die Apotheken Umschau. Außerdem sollte man nicht hungrig ins Bett gehen, ein Schälchen Naturjoghurt und dazu eine Handvoll Walnüsse sind ein gesundes Betthupferl.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4886054