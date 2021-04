Die Deutsche Rohstoff AG beteiligt sich seit 2006 weltweit an vielversprechenden Rohstoff-Projekten. Über die Jahre hat das Unternehmen aus Mannheim eine große Expertise und ein weit verzweigtes Netzwerk aufgebaut. Aktuell generieren die Kurpfälzer 100% der Umsätze aus der Förderung von Öl in den USA. Darüber hinaus bestehen Beteiligungen rund um Kupfer, Wolfram und Gold. Vor allem das Aktienpaket an Almonty Industries, einem Unternehmen, das eine der größten Wolfram-Minen außerhalb Chinas in Produktion bringt, soll Aktionären langfristig stabile Renditen bringen. CEO Dr. Thomas Gutschlag spricht im Interview über Versorgungsengpässe mit Rohstoffen, die Antwort der deutschen Industrie darauf und wo sich das Unternehmen Zukäufe vorstellen kann.

