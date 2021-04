Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Quixant, der weltweit führende Anbieter von Gaming-Technologie, hat die Einführung seiner neuen ultimativen Reihe von Gaming-Hardware-Plattformen angekündigt, die Optionen für alle Bedürfnisse und Budgets bietet.Die neue Produktreihe wurde kompetent entwickelt, um den Anforderungen und Vorschriften der Spielewelt gerecht zu werden. Sie bietet maximale Leistung, basierend auf den Budget-, Markt- und Produktanforderungen von Spieleherstellern und umfasst eine Produktkategorie, die für Märkte entwickelt wurde, in denen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend ist.Die neuen Produktreihen von Quixant sind:- IQ - Gaming intelligence. Große Leistung. Groß im Wert.- IQON - Gaming brilliance. Spitzenleistung. Unendliche Möglichkeiten.- QMAX - Gaming dominance. Ultimative Power. Ultimative Leistung.Alle Gaming-Hardware-Plattformen von Quixant beinhalten den marktführenden Quixant Software Hub, eine Vielzahl von effektiven Software-Lösungen, die die Entwicklung und Bereitstellung von Spielen optimieren und es Spieleherstellern ermöglichen, ihre Spiele ohne Einschränkungen zu entwickeln. Das Expertenteam von Quixant für Gaming-Technologie steht seinen Kunden jederzeit zur Seite, um alle Elemente ihrer Spiele nahtlos zu integrieren und die Leistung ihrer Plattformen zu verbessern.Duncan Faithfull, Chief Commercial Officer bei Quixant, sagte: "Im letzten Jahr ging es für Quixant darum, sich auf die Zukunft vorzubereiten und der Spieleindustrie Lösungen zu liefern, die einem globalen Publikum mit einem aufgestauten Wunsch, den Nervenkitzel des Spielens wieder zu genießen, außergewöhnliche Spielerlebnisse bieten. Quixant hat auf seine Kunden und die Bedürfnisse des Marktes gehört und freut sich, diese neue Reihe von Gaming-Hardware-Plattformen auf den Markt zu bringen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Gaming-Industrie gerecht wird."Global Kreativ. Strategisch. Technologisch. Quixant kennt keine Grenzen.Finden Sie heraus, wie Quixants neue Reihe von Gaming-Hardware-Plattformen es Spieleherstellern ermöglicht, ihre Entwicklungsanstrengungen auf die Verbesserung des Spielerlebnisses zu konzentrieren und weltweit führende Produkte in Rekordzeit auf den Markt zu bringen. Erkunden Sie jetzt das Angebot (https://quixant.com/solutions/platforms/).Informationen zu QuixantQuixant ist weltweit führend in der Gaming-Technologie und bietet der Branche marktführende Gaming-Hardware-Plattformen, zu denen auch der Software Hub von Quixant gehört, eine Vielzahl effektiver Software-Lösungen, die die Entwicklung und Bereitstellung von Spielen optimieren. Ihre Lösungen ermöglichen es Spieleherstellern, die Leistung zu optimieren, die Entwicklungsanstrengungen auf die Verbesserung des Spielerlebnisses zu konzentrieren und weltweit führende Produkte in Rekordzeit auf den Markt zu bringen. Jedes Jahr liefert Quixant über 42.000 Gaming-Hardware-Plattformen an einen weltweiten Kundenstamm in 23 Ländern.Weitere Informationen finden Sie unter www.quixant.com.Pressekontakt:Annalisa Bloss+44 (0)7464 910936annalisa.bloss@quixant.comOriginal-Content von: Quixant, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154750/4886061